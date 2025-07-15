Beşiktaş durmuyor! Bir transfer bombası daha patladı!

Son olarak Benfica'dan Orkun Kökçü'yü de kadrosuna katan Beşiktaş, İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."