Beşiktaş durmuyor! Bir transfer bombası daha patladı!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Son olarak Benfica'dan Orkun Kökçü'yü de kadrosuna katan Beşiktaş, İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır.
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır.
Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol