Beşiktaş, El Bilal Toure'yi KAP'a bildirdi

Bu sezona bir türlü istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-Beyazlı taraftar kanat transferi baskısını sürdürürken, Beşiktaş yönetiminden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Beşiktaş 23 yaşındaki Malili santrafor El Bilal Toure'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Siyah-beyazlılar, Malili santrafor oyuncusu El Bilal Toure için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde: “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." Atalanta'da forma giyen golcü futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecek. Geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta kiralık forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, Stuttgart formasıyla 17 müsabakada forma giydi ve 3 gol atıp 1 de asiste imzasını attı. DHA