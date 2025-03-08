Beşiktaş Galatasaray derbisi için yabancı hakem açıklaması

Süper Lig'te 29'uncu haftada oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde yabancı hakem talebiyle TFF'ye başvuran Beşiktaş, TFF'nin kararını Pazartesi günü açıklayacağını belirti.

Beşiktaş Süper Lig'in 29’uncu haftasında oynayacakları Galatasaray derbisinde yabancı hakem görevlendirilmesiyle ilgili taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısında yanıtlanacağını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı’nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.

Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.

Tüm bu gelişmeler ortadayken, Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız”

DHA