Beşiktaş, Galatasaray derbisine yabancı hakem getirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbiye, dünyaca ünlü emekli hakem Urs Meier'i getirdi.

Galatarasay- Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından Beşiktaş, oynayacağı derbilerin yabancı hakemler tarafından yönetilmesini istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirmişti. Şu anda gelinen nokta ise TFF yerli hakemle devam etmeyi tercih edip Beşiktaş-Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı.

Bu duruma tepki gösterip PFDK'ya sevk edilen Adalı, kulüp olarak kendilerinin maça yabancı ve ünlü bir hakemi getireceklerini açıklamıştı.

Siyah-beyazlılar bu doğrultuda derbi maça emekli hakem Urs Meier'i getirdi.

Meier, Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak. Emekli hakem pozisyonları anlık olarak yorumlarken bu anlar Beşiktaş YouTube hesabından yayınlanacak.