Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş -Galatasaray derbisini Hakem Yasin Kol yönetecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yabancı hakem talep eden Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin, Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesinin kabul edilemez” ifadeleriyle görüşünü bildirmişti. TFF tarafından bugün yapılan açıklamada ise Beşiktaş -Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

Yasin Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 13, 1. Lig'de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 22 karşılaşmayı yönetti. Kol ayrıca 8 defa da AVAR'da görevlendirildi. 37 yaşındaki hakem, bu sezon Galatasaray'ın sadece Alanyaspor maçında düdük çalarken, Beşiktaş karşılaşmalarında yer almadı. Yasin Kol, siyah-beyazlıların son olarak 14 Ağustos 2022 tarihinde Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakada düdük çaldı.

29. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'in 29'uncu haftasında 28 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalardan; Kayserispor - Hatayspor maçını Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcığını, Mehmet Kısal ve Mehmet Salih Mazlum yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. Maçın başlama saati 16.00 olacak.

Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesini Burak Pekkan yönetecek. Pekkan'ın yardımcığını Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Burak Olcar oldu. Maçın başlama saati 16.00 olacak

Konyaspor- Gaziantep FK mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Esat Sancaktar ve Mert Bulut yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Erdem Mertoğlu oldu. Maç 20.30'da başlayacak.

Bodrumspor-Fenerbahçe mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılığını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Yiğit Arslan oldu. Maçın başlama saati 20.30 olacak.

29 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlardan; Sivasspor-Adana Demirspor mücadelesini Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılığını Murat Şener ve Seyfettin Ünal yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi İlker Yasin Avcı oldu. Maçın başlama saati 13.30.

Samsunspor-Kasımpaşa mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek, Küçük'ün yardımcılığını Gökhan Barcın ve Suat Güz yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Turgut Doman oldu. Bu maç da 16.00'da başlayacak.

Trabzonspor-Göztepe mücadelesini Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını Deniz Caner Özaral ve Murat Ergin Gözütok yaparken 16.00'da başlayacak karşılaşmanın 4'üncü hakemi Ali Yılmaz oldu.

31 Mart Pazar günü oyanacak olan, Eyüpspor-Başakşehir mücadelesini ise, Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılığını ise Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir yaparken karşılaşmanın 4'üncü hakemi Sarper Barış Saka oldu. Maçın başlama saati 20.00.

1'nci Lig 31'inci hafta müsabakaları 28, 29 ve 31 Mart'ta, 2'nci Lig 29'uncu hafta müsabakaları 26 Mart'ta, 3'ncü Lig 26'ncı hafta müsabakaları ise 26 Mart'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ: KABUL EDİLEMEZ

Beşiktaş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönettiğini hatırlatarak, ''TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez'' açıklamasını yapmıştı.

24 Mart'ta kulübün sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez.

Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;

Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.

Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:

Adaletsizliğin altına imza atmayın!

Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!”