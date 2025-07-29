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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in borservisinin tamamını aldı!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in borservisinin tamamını aldı!
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını 10 milyon Euro karşılığında aldığını duyurdu.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinde yer alan yüzde 50'lik sonraki satıştan pay hakkını 10 milyon Euro karşılığında Benfica'dan alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; “Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır.” maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır."

SPARTAK MOSKOVA YOLCUSU

Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’in Spartak Moskova’ya transferi gündemde. İddialara göre Beşiktaş, Rus kulübüyle 20 milyon Euro garanti ve 5 milyon Euro bonusa dayalı toplam 25 milyon Euro’luk teklif için prensipte anlaşmaya vardı.

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Gedson Fernandes bonservis Benfica
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