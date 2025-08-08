Beşiktaş, Wilfred Onyinye Ndidi transferini KAP'a blidirdi

Beşiktaş, Wilfred Onyinye Ndidi'yi kadrosuna kattı. KAP'a gönderilen açıklamada, Leicester City'e transfer bedeli olarak 8 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir.”

2024-2025 sezonunda Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda 30 müsabakada görev alan Ndidi, 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Ön libero, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, Nijerya Milli Takımı'nın formasını da 65 kez terletti.