Beşiktaş'ın borcu dudak uçuklattı

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirilen 2025 yılı 1’inci olağan divan kurulu toplantısında borcun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştiriliyor. Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk; mali konularda bilgiler verirken, siyah-beyazlı kulübün borcunu da açıkladı. Şentürk, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla siyah-beyazlı kulübün borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğunu açıkladı. DHA