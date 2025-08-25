  1. Anasayfa
Beşiktaş'ın eski golcüsü Türkiye'ye geri döndü, imzalar da atıldı

Beşiktaş'ın eski golcüsü Türkiye'ye geri döndü, imzalar da atıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırmasının ardından 2014-2015 yıllarında Beşiktaş formasını terleten Hugo Almeida'yı takımın başına getirdi.

Murat Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Hatayspor, 2014-15 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli eski golcü Hugo Almeida ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırmasının ardından 2014-2015 yıllarında Beşiktaş formasını terleten Hugo Almeida'yı takımın başına getirdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

