Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Eşyalarını topladı
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Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Oxlade-Chamberlain'in tesisteki eşyalarını topladığı ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişime gitmesi beklenen Beşiktaş'ta ayrılığı gündemdeki isimlerden biri de Alex Oxlade-Chamberlain'di.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisi için ülkesine giden Oxlade-Chamberlain için dikkat çeken bir haber geçildi.
TRT Spor'un haberine göre Alex Oxlade-Chamberlain, tesislerdeki eşyalarını topladı.
Beşiktaş ile 1 sezon daha sözleşmesi olan Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'deki son 14 maçın 13'ünde sahaya ilk 11'de çıkmıştı.
31 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 20 maçta 1132 dakika sahada kaldı ve 1 gollük katkı verdi.
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