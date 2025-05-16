Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Eşyalarını topladı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Oxlade-Chamberlain'in tesisteki eşyalarını topladığı ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişime gitmesi beklenen Beşiktaş'ta ayrılığı gündemdeki isimlerden biri de Alex Oxlade-Chamberlain'di.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisi için ülkesine giden Oxlade-Chamberlain için dikkat çeken bir haber geçildi.

TRT Spor'un haberine göre Alex Oxlade-Chamberlain, tesislerdeki eşyalarını topladı.

Beşiktaş ile 1 sezon daha sözleşmesi olan Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'deki son 14 maçın 13'ünde sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 20 maçta 1132 dakika sahada kaldı ve 1 gollük katkı verdi.