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Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu depremi!

Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu depremi!
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Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shaktar Donetsk ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Wolfsberger ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyunu terk eden Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumundan kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın Avusturya’da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakada Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya’da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 60'ıncı dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

DHA / İHA

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Mustafa Erhan Hekimoğlu mustafa hekimoğlu sakatlık
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