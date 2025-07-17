Beşiktaş'tan sürpriz karar: Transferden vazgeçildi!
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Beşiktaş, prensip anlaşmasına varılan Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini duyurdu.
Siyah beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. İngiliz futbolcunun İstanbul'a gelişinin ailevi nedenlerden ötürü ertelendiği belirtilmişti.
Beşiktaş, futbolcunun bir kez daha ek süre talebinde bulunduğunu ifade etti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.Beşiktaş: "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.
Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.
Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.
Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir."
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