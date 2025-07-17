Beşiktaş'tan sürpriz karar: Transferden vazgeçildi!

Beşiktaş, prensip anlaşmasına varılan Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini duyurdu.

Siyah beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. İngiliz futbolcunun İstanbul'a gelişinin ailevi nedenlerden ötürü ertelendiği belirtilmişti.

Beşiktaş, futbolcunun bir kez daha ek süre talebinde bulunduğunu ifade etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.Beşiktaş: "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.



Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir."