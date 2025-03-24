  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem çağrısı

Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem çağrısı

Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem çağrısı
Güncelleme:

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi yabancı hakem talebinde bulunan Beşiktaş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönettiğini hatırlatarak, ''TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez'' açıklamasını yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez.

Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;

Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.

Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:

Adaletsizliğin altına imza atmayın!

Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!”

DHA

Etiketler Beşiktaş beşitkaş yabancı hakem Galatasaray derbi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu
70 yaşındaki kadın akılalmaz gerçeği hastaneye başvurunca öğrendi! 70 yaşındaki kadın akılalmaz gerçeği hastaneye başvurunca öğrendi! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı Silivri'de cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi Silivri'de cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı!