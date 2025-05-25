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  5. Bilal Erdoğan Fenerbahçe'de başkanlık için 2 şartını açıkladı

Bilal Erdoğan Fenerbahçe'de başkanlık için 2 şartını açıkladı

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Galatasaray Trendyol Süper Lig'te ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bir kez daha "Fenerbahçe'de başkanlığa aday değilim" derken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Alem FM'de Serdar Gökalp'in sorularını yanıtladı. Bilal Erdoğan, radyoda yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe sevgisine dikkat çekti. "Fenerbahçe'ye aşık bir cumhurbaşkanı var" diyen Erdoğan, "Fenerbahçe ile Cumhurbaşkanı arasında suni bir mesafe yaratılmaya çalışılmasını anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ideolojik tartışmaların odağına çekilmesini eleştiren Bilal Erdoğan, "Fenerbahçeli, futbolun içinden gelen Fenerbahçe'ye aşık bir Cumhurbaşkanımız varken niye Fenerbahçe ile arası açıkmış gibi görüntülerin çıkmasına izin bile verilebiliyor? İnanılmaz bir şey. Niye Fenerbahçe ideolojik tartışmaların içinde yer alan bir kulüp olsun? Burada mesele barış, burada mesela gençlerin iyi vakit geçirmesi. Niye futboldan bir kavga devşirilmeye çalışıyor." dedi.

Son dönemde gündeme gelen Fenerbahçe başkanlığı iddialarına net bir yanıt veren Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili hiçbir düşüncem olmadığını söylemiştim. Onu tekrar söyleyeyim. İnsanlar neden bu göreve yakıştırdı, onu da anlamıyorum. Fenerbahçe'de cirit branşı açıldı mı ki, Fenerbahçe'nin kaç yağlı güreşçisi var?" dedi.

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray için dikkat çeken ifadelerBilal Erdoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray için dikkat çeken ifadelerTrendyol Süper Lig

 

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe başkanlık fenerbahçe başkanlığı bilal erdoğan
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