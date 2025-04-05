Dünyaca ünlü golcü Galatasaray forması giydi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan Bayer Leverkusen'in yıldız golcüsü Boniface Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşım spor gündemine bomba gibi düştü.

Trendyol Süper Lig'te şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı dünyaca ünlü golcü sürpriz bir adım attı. Bayer Leverkusen'in yıldız golcüsü Boniface sosyal medyadan yaptığı Galatasaray formalı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Osimhen ile birlikte Nijerya Milli Takım formasını terleten 24 yaşındaki golcü Boniface Galatasaray formalı fotoğrafını Osimhen'i etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Boniface'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.