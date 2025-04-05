  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Dünyaca ünlü golcü Galatasaray forması giydi, ortalık karıştı

Dünyaca ünlü golcü Galatasaray forması giydi, ortalık karıştı

Dünyaca ünlü golcü Galatasaray forması giydi, ortalık karıştı
Güncelleme:

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan Bayer Leverkusen'in yıldız golcüsü Boniface Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşım spor gündemine bomba gibi düştü.

Trendyol Süper Lig'te şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı dünyaca ünlü golcü sürpriz bir adım attı.

Bayer Leverkusen'in yıldız golcüsü Boniface sosyal medyadan yaptığı Galatasaray formalı paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Osimhen ile birlikte Nijerya Milli Takım formasını terleten 24 yaşındaki golcü Boniface Galatasaray formalı fotoğrafını Osimhen'i etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Boniface'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan Bayer Leverkusen'in yıldız golcüsü Boniface Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşım spor gündemine bomba gibi düştü.

Etiketler Galatasaray Victor Osimhen boniface galatasaray forması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulislere bomba gibi düşen iddia: Erdoğan'dan Zafer Partisi'ne ittifak daveti! Kulislere bomba gibi düşen iddia: Erdoğan'dan Zafer Partisi'ne ittifak daveti! Rusya'dan Ukrayna'ya kan donduran saldırı: Çok sayıda ölü var! Rusya'dan Ukrayna'ya kan donduran saldırı: Çok sayıda ölü var! Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti Sağanak ve dolu facia getirdi: 12 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var Sağanak ve dolu facia getirdi: 12 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var Prof. Dr. Naci Görür ''250 senelik periyot doldu'' diyerek uyardı: ''Depremin eli kulağında!'' Prof. Dr. Naci Görür ''250 senelik periyot doldu'' diyerek uyardı: ''Depremin eli kulağında!'' Tepkilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama Tepkilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi öve öve bitiremedi! Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi öve öve bitiremedi! Bakan ''bakacağız'' demişti; baktılar: Elektriğe dev zam geldi! Bakan ''bakacağız'' demişti; baktılar: Elektriğe dev zam geldi! X kullanıcıları Bluesky'a taşınıyor: Sosyal medyada büyük göç başladı! X kullanıcıları Bluesky'a taşınıyor: Sosyal medyada büyük göç başladı! Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi: Her yer bembeyaz oldu! Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi: Her yer bembeyaz oldu!
Türkiye ile Rusya arasında ''Burak'' kedi krizi! Türkiye ile Rusya arasında ''Burak'' kedi krizi! Türkiye'yi kahreden yangın: İki kardeş feci halde can verdi Türkiye'yi kahreden yangın: İki kardeş feci halde can verdi Mutfak tüpüne de katmerli zam geldi: 580 TL'den 1.010 TL'ye yükseldi! Mutfak tüpüne de katmerli zam geldi: 580 TL'den 1.010 TL'ye yükseldi! Kış geri geliyor: Hava 9 derece birden soğuyacak! Kış geri geliyor: Hava 9 derece birden soğuyacak! Kargo deposuna baskın yapıldı; yarım tona yakın kokain ele geçirildi! Kargo deposuna baskın yapıldı; yarım tona yakın kokain ele geçirildi! İstanbul'daki müze restorasyonunda duvarın içinden 61 yıllık aşk mektubu çıktı İstanbul'daki müze restorasyonunda duvarın içinden 61 yıllık aşk mektubu çıktı Genç çift yüzlerce ağaçlık bu ormanı birlikte yazdıkları bir kitapla oluşturdu Genç çift yüzlerce ağaçlık bu ormanı birlikte yazdıkları bir kitapla oluşturdu Ünlü oyuncu hakkında 4 kadına cinsel saldırı, taciz ve tecavüz suçlaması! Ünlü oyuncu hakkında 4 kadına cinsel saldırı, taciz ve tecavüz suçlaması! 60 yaşındaki depremzede Türkiye'nin yok olmaya yüz tutan mesleğinin son temsilcilerinden... 60 yaşındaki depremzede Türkiye'nin yok olmaya yüz tutan mesleğinin son temsilcilerinden...