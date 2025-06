Dursun Özbek'ten Hakan Çalhanoğlu itirafı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ''Hakan Çalhanoğlu, göz bebeğimiz, milli takımımızın kaptanı. Çok başarılı, önemli bir oyuncu. Hakan’ı her takım ister. Hakan ile görüşmem, transfer görüşmesi değildi'' dedi.

Galatasaray ile Pasifik Holding arasında 2025-2026 sezonunu kapsayan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve sponsor firma yetkilileri katıldı.

"Dursun Özbek: Bazı önemli transferleri mümkün olduğu kadar erken yapmak istiyoruz"

Toplantıda güncel konularla ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Galatasaray’ın misyonu var. Galatasaray’ın Türk sporuna katmak istediği değerler var. Sadece futbolda değil, Avrupa ve dünya çapında temsil etme durumda olduğu için en başarılı şekilde bu misyonu tamamlamak zorunda. Futbolda Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacağımız için takımı erken hazırlamak amacıyla bazı önemli transferleri mümkün olduğu kadar erken yapmak istiyoruz. Çok önemli hazırlıklarımız var. Abdullah bey transfer komitesinde yer alıyor. Çok da başarılı bir şekilde sürdürüyor. Abdullah bey ile istişare halindeyiz. Galatasaray’ın finansal yapısına uygun şekilde yürüyoruz" diye konuştu.

"Hakan Çalhanoğlu ile görüşmem, transfer görüşmesi değildi"

İtalyan takımı Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin transferle alakalı olmadığını belirten Başkan Özbek, "Hakan Çalhanoğlu, göz bebeğimiz, milli takımımızın kaptanı. Çok başarılı, önemli bir oyuncu. Hakan’ı her takım ister. Hakan ile görüşmem, transfer görüşmesi değildi. Tesadüfen bir arkadaşımla otururken, bir grup vardı, Hakan ile telefonla görüşüyordu. 'Galatasaray başkanı da yanımda, merhaba demek istiyor' dedi. Kendisiyle merhabalaştık. Kendisi, 'Çocukluktan beri Galatasaraylıyım' dedi. Kendisine sağlığını sordum, performansını üst düzeye çıkardığını, Avrupa’da bizi temsil ettiğini söyledim ve başarılar diledim. Ben, Hakan’ın ağabeyi yaşındayım. Böyle bir imkan olduğu zaman Hakan ile görüşürüm. Bu bir transfer görüşmesi değildi. Böyle bilinmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.



Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın ardından yapılacak kaleci transferinin durumunun sorulması üzerine Özbek, "Muslera’nın yeri dolar mı, dolmaz mı ayrı bir şey. 14 sene bize hizmet bir kaleciden bahsediyorum. Bizi başarıdan başarıya koşturmuş bir kaleciden bahsediyoruz. Onun yerini dolduracak kaleci bulur muyuz, bulamaz mıyız bilemiyorum. Galatasaray, kaleciler açısından her zaman iyi seçimler yapmıştır. Galatasaray’ın kalecileri gerçekten Galatasaray futbol tarihine imza atmış kişilerdir. Aynı şekilde kaleci için de çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede o çalışmaların meyvesini alacağımızı düşünüyorum. Amacımız, Muslera kadar Galatasaray’a aidiyet duyacak, hizmet verecek bir kaleci transferini sonuçlandırmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Dursun Özbek, memleketi Şebinkarahisar’da annesi ve babası adıyla yaptırdığı meslek lisesinin açılışına katılacağını aktararak, "16 derslik meslek lisesi yaptırmıştım. Yoğun çalışma trafiğinde açılışını yapmak nasip olmadı. Yarın karne günü. O gün orada okuyan talebelerin yanında olmak istedim" dedi. Sarı-kırmızılıların başkanı, geçtiğimiz sezon 80 milyon Euro civarında olan sponsorluk gelirlerini bu sezon arttırmak istediklerini söyledi.

"TFF'den önümüzdeki sene adaletli bir yönetim bekliyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek için beklentilerini anlatan Dursun Özbek, "TFF ile geçen sene bazı problemlerle karşılaştık. Benim temennim TFF’nin adaleti sağlayacak şekilde Türk futbolunu yönetmesi. Tek isteğimiz adalet. Teraziyi hiçbir tarafa basmadan tutmaları lazım. Regülatör bir kurum olduğu için diğer takımların da beklentisinin aynı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’ın adaletli yönetim dışında TFF’den herhangi bir talebi olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Böyle bir beklentimiz yok. Galatasaray’ın gücü, sağladığı performans yetiyor zaten. Başka desteğe, başkanın kimsenin Galatasaray’a yardım etmesine ihtiyacı yoktur. TFF’den önümüzdeki sene adaletli bir yönetim bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Çin'den olası sponsorluk konusu için ise Dursun Özbek, "Çin ile ilgili büyükelçi seviyesinde Ankara’da bir görüşme yaptık. Büyükelçi bizi Ankara’ya davet etti. Muhtemel sponsorluk yapabilecek firmalarla iletişimimizi sağlayacak. Bu konuda Çin’in, Galatasaray’a öyle bir bakış açısı varki, bunu ifade etmek istiyorum. Çin bayrağını biliyorsunuz sarı-kırmız renklere sahip ve üzerinde 5 yıldız var. Büyükelçi ile konuşurken, 'Ortak değerlerimiz var' dedik. Büyükelçinin çok hoşuna gitti. Sponsorluk aşamasında inşallah yakında netice almayı bekliyorum" diye konuştu.

Abdullah Kavukcu: "Sane'de çok gizli bir transfer süreci yürüttük"

Galatasaray’da transferde son kararı Başkan Dursun Özbek'in verdiğini hatırlatan Abdullah Kavukcu, "Hocamızın, başkanımızın konuşarak belirleniyor. Transfer komitesinde olan İbrahim bey de var, o da sabah sporunda bir sakatlık geçirdi. Ona da geçmiş olsun diliyorum. Maruf Bey var, hocamız var. Hep beraber doğru karar almaya çalışıyoruz. Sane transferi bugün başlayan bir transfer değildi. Ocak ayında başlayan bir transferdi. Hocamın birinci sırada olan bir transferiydi. Hocamız, Sane’yi çok istediğini bize iletti. Sane'de çok gizli bir transfer süreci yürüttük. Çok farklı teklifler, farklı kulüpler vardı. Arsenal vardı. Sane geldiği dönem hemen başka transferler konuşulmaya başladı. Bunun için acele etmememiz lazım. Biz her şeyi planlıyoruz. Bu seneyi de, önümüzdeki seneyi de planlıyoruz. Avrupa basını Sane’yi konuşuyor, bizde de başka futbolcular konuşuluyor. Gizlilik seviyesinde gitmesi lazımdı. Oyuncu, Galatasaray’a geldiği için çok mutlu ve nereye geldiğini çok iyi biliyor. Galatasaray’a artık insanlar gelmek istiyor. Dünyada futbolcular, Galatasaray’a gelmek istiyor, çünkü projemiz çok büyük. Başkanımızın 3 sene önce koyduğu proje, geldiğimiz durumumuz bunu gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok iyi bir takım kurmak için başkanımızla beraber gece gündüz çalışıyoruz"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in transferiyle ilgili sorulan soruyu Kavukcu, "Bugünkü mevzu değil. Başkanımızla konuşarak planlamıştık. Ocak ayında kalması lazımdı. Ocak ayında da Al-Hilal vardı, çok ciddi teklifler vardı. Bu oyuncuyu tutmamız için proje sunmamız lazımdı. Artık Türkiye’deki rakiplerimizi düşünmeden dünyadaki rakiplerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Bunlardan tek farkı yayın gelirlerimiz. İnanılmaz bir taraftar grubumuz var. Osimhen ile o tarihte konuştuğumuzda, bugün geldiğimiz nokta, 'Biz masada varız' dedik. Napoli ile de konuştuk. Osimhen’in kararı vermesi lazım. Arap ülkelerinin, çok ciddi devlet desteği alıyor, bu da yarışta farklı bir noktaya getiriyor. Galatasaraylı olan, Türkiye’de, dünyada iş yapan insanları bir araya getirerek destek almaya çalışıyoruz. Taraftarımıza güveniyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de değil, dünyadaki takımlarla savaşabilecek bir kadro kuracağız. Biraz sabırlı olmamız lazım. Transfer dönemi uzun. Çok iyi bir takım kurmak için başkanımızla beraber gece gündüz çalışıyoruz. Gerçekten elimizden geleni yapıyoruz" diye cevapladı.

Abdullah Kavukcu, Turkcell'in tüm takımlar için sponsorluk çalışması olduğunu aktararak, "Rakip takımlar, genelde Galatasaray’a kim geliyorsa önünü kesmenin peşinde düşüyor. Turkcell ile göğüs reklamı için konuşmaya başlamıştık. Biz Avrupa’da gittiğimiz zaman farklı, Türkiye’de farklı markalarla gidiyoruz. İkisinin toplamı 20 milyon Dolar. Turkcell ile konuşmalarımız devam ediyor. Sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için proje düşünüyorlar. Biz sadece onlarla konuşmuyoruz. Başarımız daha da ileriyi gittikçe dünya markalarıyla konuşuyoruz. Çünkü Galatasaray, dünya markası" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz Osimhen ve kaleci transferi"

Victor Osimhen dışında forvetle görüşmediklerini açıklayan Kavukcu, "Osimhen belli olmadan bonservis görüşmüyoruz. Çünkü çok ciddi bonservisi var. Galatasaray’ın belli bütçeleri var. Bu bütçeler içinde bunu yapıyoruz. Osimhen’in olması için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Osimhen olması için başkanımız liderliğinde Galatasaray’ın çıkmadığı rakamlara çıkabildik. Bunu Galatasaray, geldiği noktaya gösteriyor. Osimhen ile alakalı sponsorlarımız farklı. Rahat ve sabırlı olmanızı istiyorum. Her bölgemizde farklı oyuncular var. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci transferi" dedi.



Abdullah Kavukcu ayrıca sermaye artırımıyla 80-85 milyon Dolar kaynak girişi sağlanacaklarını da ifade etti.

Osimhen'e karar vermesi için ne kadar süre verildiğiyle ilgili soruya ise Kavukcu, "Osimhen çok ciddi bir karar verecek. Onun da bir ailesi. Çok büyük rakamlar var. Biz hemen yarın hemen karar vermesini istiyoruz am saygılı da oluyoruz, devamlı süre istiyor. Bu sürenin da son noktası var. O da başkanımla bizde. Şu anda bir şey yapmıyoruz ama B planımız var" cevabını verdi.

"Morata bizim oyuncumuz, 1 sene daha kalacak"

İspanyol futbolcu Alvaro Morata hakkında da konuşan Abdullah Kavukcu, "Morata bizim oyuncumuz. 1 sene daha kalacak. Hiçbir oyuncumuzu bırakmayı düşünmüyoruz. Galatasaray’ın kimseye bedava vereceği bir oyuncusu yok, mutlaka bir bedeli olur. Bize gelen hiçbir şey yok. Sosyal medyanın ürettiği mevzu. Henüz bir şey gelmedi. Bana sezon sonu teşekkür etti, iyi buraya gelmişim diye. Oynadığı sürede attığı gollere bakın, rakip takımının 3 katı verdiği futbolcu onun rakamlarına gelmemiş durumunda. Biz Morata’nın ne olduğunu biliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

İHA