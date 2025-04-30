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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Dev maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. 

Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;

2 MAYIS CUMA

20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın

3 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Ali Yılmaz

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün

4 MAYIS PAZAR

16.00 Samsunspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Batuhan Kolak

5 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

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Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş Hakem yasin kol
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