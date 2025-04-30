Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Dev maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;
2 MAYIS CUMA
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın
3 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Ali Yılmaz
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün
4 MAYIS PAZAR
16.00 Samsunspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Batuhan Kolak
5 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler
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