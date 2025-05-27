Fenerbahçe kaybetti, Mauro Icardi bombayı patlattı
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Trendyol Süper Lig'te Fenerbahçe, Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olurken, maçın ardından Mauro Icardi'nin yaptığı paylaşım olay oldu....
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği Hatayspor'a 4-2 mağlup olurken Mauro Icardi'nin yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi Instagram hesabından bir aslanın güldüğü karenin fotoğrafını paylaşarak altına 4 adet futbol topu emojisi ekledi.
Mauro Icardi'nin bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
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