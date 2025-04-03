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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu.

Trendyol Süper Lig'te 30. hafta hakemleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakeminin Mehmet Türkmen olduğu duyuruldu.

Haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak haftayı Galatasaray BAY geçecek.

Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanırken Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Mehmet Türkmen atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

4 NİSAN CUMA:

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor (Yeni Adana): Direnç TONUSLUOĞLU

5 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor (Çaykur Didi): Oğuzhan ÇAKIR

16.00 Başakşehir - Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim): Çağdaş ALTAY

19.00 Antalyaspor - Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya): Ümit ÖZTÜRK

6 NİSAN PAZAR:

13.30 Alanyaspor - Bodrum FK (Gain Park): Arda KARDEŞLER

16.00 Hatayspor - Eyüpspor (Mersin): Burak PAKKAN

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): Mehmet TÜRKMEN

7 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan): Kadir SAĞLAM

20.00 Göztepe - Gaziantep FK (Gürsel Aksel): Adnan Deniz KAYATEPE

İşte TFF tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig'te 30'uncu hafta hakemleri:

TFF tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig'te 30'uncu hafta hakemleri:TFF tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig'te 30'uncu hafta hakemleri:

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