Fenerbahçe'den Okan Buruk hakkında ağır suçlama

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho maç sonrasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmış; Okan Buruk olayın sonrasında yerde kalmıştı. Fenerbahçe'den yaşananlarla ilgili olay olacak bir açıklama geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, kendi sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho maç sonrasında Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk olayın sonrasında yerde kalırken, maçın hakemi de Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eliyle burnunu sıktı. Buruk bu olay sonrasında yere düşerken maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. Bu nedenle basın toplantısına katılamayan Portekizli çalıştırıcı, stadı erken terk etti.

Feberbahçe, dün akşam Galatasaray ile oynanan maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, şu ifadelere yer verdi;

"Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta “kurşun yemiş” refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."

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