Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü’nün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Genel kurulda faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, kulübün 1 Mart 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini kongre üyelerine aktardı. Aynı döneme ilişkin denetim kurulu raporunu Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak açıkladı. Finansal aksiyonlarla ilgili bilgiler veren Koçak, "74 milyon Euro faktoring borcunu kapattık. 145 milyon Dolar ve 110 milyon Euro döviz kredisini pandemi öncesinde TL'ye döndük. 97 milyon Euro kısa vadeli kredilerimizi yapılandırdık. UEFA Finansal Fair Play uzlaşma anlaşmasından çıktık" dedi. Kur ve enflasyon artışları ile naklen yayın gelirlerindeki düşüşler, sporcu gelir vergileri, finansal yeniden yapılandırma, vergi ödemeleri konusunda da örneklerle bilgiler aktaran Koçak, Bankalar Birliği süreci, Gayrimenkul projeleri süreçleri, SPK süreci ve bu kaynaklar doğrultusunda hedeflerinin çok kısa zamanda Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina da, 01.03.2024 - 31.05.2024 ile 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemlerine ilişkin mali tablolar hakkında bilgiler verdi. Vodina, toplam borcun 31 Mayıs 2025 itibarıyla 21 milyar 526 milyon TL olduğunu söyledi.

