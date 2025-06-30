Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat edildi; sağlık durumu açıklandı

Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek bugün laparoskopik bir operasyonla ameliyat edildi. Dursun Özbek'in son sağlık durumu da açıklandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Başkan Özbek'e yapılan operasyon bilgisi kulüp tarafından şu şekilde verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

DHA