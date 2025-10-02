Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 4 Ekim Cumartesi ve 5 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Dev derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig'de 8. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor - Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe - Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Yasin Kol 2. kez Galatasaray - Beşiktaş maçında

Yasin kol, kariyerinde 2. kez iki takım arasındaki derbide görev alacak. 37 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı da yönetmişti. Müsabakada gülen taraf 2-1'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.



Yasin Kol, söz konusu maçta Kartal’dan Semih Kılıçsoy, Aslan’dan da Frankowski'yi kırmızı kartlarla oyundan ihraç etti.

3. derbisi olacak

Tecrübeli hakem, cumartesi günü oynanacak mücadeleyle birlikte 3. kez derbide düdük çalacak. Geçtiğimiz sezonki Beşiktaş - Galatasaray maçıyla ilk derbi heyecanını yaşayan Kol, ardından aynı sezon içerisinde 34. haftada bu defa Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasında atandı.



Bu karşılaşmanın da kazananı 1-0 ile siyah-beyazlı takım oldu.

Bu sezon 3 kez düdük çaldı

Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda 3 maçta sahada yer aldı. 2. haftada golsüz berabere sona eren Göztepe - Fenerbahçe mücadelesi, 4. haftada Kocaelispor ile Kayserispor arasında oynana ve 1-1'lik eşitlikle biten maçın yanı sıra 6. haftada Galatasaray'ın evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaları yönetti.