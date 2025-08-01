Galatasaray, Ederson transferinden vazgeçti

Galatasaray'ın, Manchester City'nin yüksek bonservis talebi nedeniyle Ederson transferinden vazgeçtiği öğrenildi.

Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için temaslarını sürdürüyor. Gündemdeki en önemli isimler Donnarumma ve Ederson.

Donnarumma'nın transferinin oldukça zor olduğu ve Ederson isminin Galatasaray'a yakın olduğu haberleri günlerdir manşetleri süslüyordu fakat Ederson cehphesinden Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Haluk Yürekli'nin haberine göre Manchester City, Ederson için Galatasaray'dan 20 milyon Euro bonservis talebinde bulundu ve bu miktarı aşağıya çekmeyi kabul etmedi.

Bu transferde yapılacak indirime güvenen Galatasaray, Ederson transferini rafa kaldırdı. Brezilyalı kalecinin artık Galatasarat'da birinci öncelik olmadığı ifade edildi.