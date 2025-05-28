Galatasaray'a şampiyonluk dopingi: Kasaya 300 milyon TL girdi

Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takan Galatasaray, 18-26 Mayıs tarihleri arasında 300 milyon TL'lik ürün satışı yaptı.

18 Mayıs'ta Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 26 Mayıs'a kadar rekor bir gelir elde etti.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sarı-kırmızılılar 18-26 Mayıs tarihleri arasında 300 milyon TL’lik ciro yaptı. Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında kurulan GS Store çadırında, 25 Mayıs günü 12 milyon TL’lik satış gerçekleşti.



Ayrıca, hafta sonu boyunca yurt genelindeki mağazalar 50 milyon TL gelir getirdi.

Beş yıldızlı yeni formaların satışa sunulmasıyla birlikte, kulübün gelirlerinin daha da artması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi