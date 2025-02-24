Galatasaray'da Eren Elmalı şoku

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Fenerbahçe derbisinde sakatlandı ve 78. dakikada yerine Dries Mertens girdi.

Trenyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı sakatlık yaşadı. Eren’e ilk müdahaleyi sağlık ekibi saha içinde yaptı fakat oyuna devam edemedi. Müsabakanın 78. dakikasında Eren Elmalı’nın yerine Belçikalı futbolcu Dries Mertens dahil oldu. Sol bek pozisyonuna ise Roland Sallai geçti.