  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray'dan dudak uçuklatan bir transfer daha

Galatasaray'dan dudak uçuklatan bir transfer daha

Galatasaray'dan dudak uçuklatan bir transfer daha
Güncelleme:

Galatasaray, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco'da forma giyen Wilfried Singo'yu renklerine bağladı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir."

text-ad
Etiketler Galatasaray Galatasaray Wilfried Singo transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir ilde daha su krizi kapıda! Barajlarda durum vahim Bir ilde daha su krizi kapıda! Barajlarda durum vahim Soyal medyanın ünlü komedyeni 133 kilo verdi! Son hali gündem oldu Soyal medyanın ünlü komedyeni 133 kilo verdi! Son hali gündem oldu 4 arkadaşın tatili faciayla bitti: 2 ölü 4 arkadaşın tatili faciayla bitti: 2 ölü Benzinden sonra motorine de zam geliyor Benzinden sonra motorine de zam geliyor Bursa'da büyük yangın! Alevler yerleşim yerine yaklaştı Bursa'da büyük yangın! Alevler yerleşim yerine yaklaştı Tutuklu belediye başkanı İnan Güney'in bomba planı Tutuklu belediye başkanı İnan Güney'in bomba planı Uzak Şehir için geri sayım! Yeni sezon çekimlerinden ilk kareler geldi Uzak Şehir için geri sayım! Yeni sezon çekimlerinden ilk kareler geldi İrem Derici'nin başına gelmeyen kalmadı! İrem Derici'nin başına gelmeyen kalmadı! 16 bin işçi arı gibi çalışıyor: Deprem konutlarının son hali görüntülendi 16 bin işçi arı gibi çalışıyor: Deprem konutlarının son hali görüntülendi Antalya'nın doğal cenneti tüm önlemlere rağmen çöplüğe döndü! Antalya'nın doğal cenneti tüm önlemlere rağmen çöplüğe döndü!
Muğla'da yüzlerce yıl öncesine ait oyun zarları bulundu Muğla'da yüzlerce yıl öncesine ait oyun zarları bulundu MSB'den teğmenlerin mezuniyet töreni için dikkat çeken karar MSB'den teğmenlerin mezuniyet töreni için dikkat çeken karar Hastane randevularında yeni dönem: 1 Eylül'de başlıyor Hastane randevularında yeni dönem: 1 Eylül'de başlıyor Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur yaz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur yaz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti İstanbul'da üniversite kazananlar yandı! Özel yurt fiyatları resmen uçtu İstanbul'da üniversite kazananlar yandı! Özel yurt fiyatları resmen uçtu Uzman isim gram altın için tarih verdi: 6.000 TL görülecek! Uzman isim gram altın için tarih verdi: 6.000 TL görülecek! İş insanı Halit Yukay'ın son sözü bu olmuş! Kıvanç Tatlıtuğ anlattı İş insanı Halit Yukay'ın son sözü bu olmuş! Kıvanç Tatlıtuğ anlattı İstanbul'da kulüp başkanına kanlı infaz! Görüntüler kan dondurdu İstanbul'da kulüp başkanına kanlı infaz! Görüntüler kan dondurdu Belaruslu başkan İstanbul'da ''sır'' oldu Belaruslu başkan İstanbul'da ''sır'' oldu