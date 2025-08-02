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Galatasaray'dan Victor Osimhen için olay olan hoşgeldin videosu

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Türkiye'de Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak Galatasaray'a imzasını atan Victor Osimhen için Sarı-Kırmızılı camianın hazırladığı hoşgeldin videosu olay oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu doğrultuda çok önemli bir ismi kadrosuna kattı. İtalyan ekibi Napoli'den geçtiğimiz sezon da kiralık olarak alınan ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu sefer bonservisiyle sarı-kırmızılılara katıldı. 26 yaşındaki futbolcu, yüksek teklifler olmasına rağmen Galatasaray'da oynamayı tercih etti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, bu transfer için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Osimhen'in transferiyle Türk futbolunda bonservis rekoru kırıldı. 

Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'den uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Victor Osimhen için dikkat çeken bir tanıtım videosu paylaştı.

Sarı-Kırmızılılar'ın paylaşımında “Her maskenin ardında, ortaya çıkmayı bekleyen bir görev, bir amaç ve bir miras yatar.” ifaderleri kullanılılrken, Osimhen için İstanbul Boğazı'nda ve Galatasaray Adası'nda çekilen tanıtım videosu büyük beğeni topladı ve devamının da geleceği ifade edildi.

 

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Etiketler Galatasaray Galatasaray Victor Osimhen transfer transfer videosu video
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