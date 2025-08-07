  1. Anasayfa
Galatasaray'ın Gaziantep maçı kadrosu belli oldu: Icadi, Osimen ve Morata yok!

Galatasaray'ın Gaziantep maçı kadrosu belli oldu: Icadi, Osimen ve Morata yok!
Güncelleme:

Süper Lig'de yeni sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray yarın saat 21.30’da deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılaların kafilesinde Icardi, Osimhen ve Morata yer almadı.

Karşılaşma öncesinde bu kente hareket eden sarı-kırmızılı ekibin kafilesinde forvet oyuncuları Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata yer almadı. Ayrıca Derrick Köhn de kafileye dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılı ekibin, Gaziantep FK kafilesi şöyle:

“Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina.”

DHA

