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Galatasaray'ın kadrosunda 3 eksik!

Galatasaray'ın kadrosunda 3 eksik!
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Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda, Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Jelert, Konya'ya götürülmeyecek.

Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman; dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

MORATA, KAAN AYHAN VE JELERT, KONYA’YA GÖTÜRÜLMEYECEK

Sarı-kırmızılı ekipte kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan’ın yanı sıra önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecek.

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Etiketler Galatasaray Galatasaray alvora morata antrenman sakatlık
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