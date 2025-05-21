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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının yeri ve tarihi açıklandı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının yeri ve tarihi açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının yerini ve tarihini açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray’da şampiyonluk kutlamasının yeri ve tarihi açıklandı.

Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan

DHA

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Etiketler Galatasaray Galatasaray süper lig şampiyonluk kutlamaları trendyol süper lig
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