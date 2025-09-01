Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na Metin Oktay'lı gönderme

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, Metin Oktay selamı yaptığı fotoğrafla Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray’da kaptan Mauro Icardi, oyuna sonradan girerek takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu sezonki ikinci golünü atan Arjantinli yıldız, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’nin Benfica’ya mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne veda ettiği karşılaşmanın ardından, tek golü atan Kerem Aktürkoğlu ile sarıldığı fotoğrafı paylaşan Icardi’den bu kez dikkat çeken bir gönderi geldi.

Metin Oktay selamı

Icardi, “Metin Oktay selamı” yaptığı fotoğrafına şu notu düştü:

“Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.”

Bu paylaşım, sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu’na gönderme olarak yorumlandı.

Kerem Aktürkoğlu ne demişti?

Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a gelişinde yaptığı açıklamalarla gündem yaratmıştı. Milli futbolcu, şu ifadeleri kullanmıştı: “Türkiye’nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak.”