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  5. Jose Mourinho'dan olay olacak Galatasaray iddiası

Jose Mourinho'dan olay olacak Galatasaray iddiası

Jose Mourinho'dan olay olacak Galatasaray iddiası
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Özellikle şampiyonluk yarışında Galatasaray hakkında her yaptığı açıklama olay olan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho aralarındaki fark 4 puana düşen Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Jose Mourinho, takımla yaptığı toplantıda oyuncularına şampiyon olacaklarını söyledi. Galatasaray hakkında konuşan Mourinho, sarı-kırmızılıların tekrar puan kaybedeceğini öne sürdü.

Portekizli çalıştırıcı, Samandıra'da düzenlediği toplantıda, "Siz galibiyetler alın. Oyunumuzu oynayıp şampiyon biz olacağız. Galatasaray puan kaybı yaşayacak" demişti. Kasımpaşa maçının ardından yeniden oyuncularıyla bir araya gelen Mourinho, Galatasaray'ın yeniden puan kaybedeceğini oyuncularına söyledi.

"4 OLAN FARK DA KAPANACAK"

Mourinho'nun yaptığı son toplantıda, "Şu an önümüzde Avrupa var. Konsantre olacağımız alan başka. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın 4 olan fark da kapanacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

 

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Jose Mourinho Fenerbahçe şampiyonluk Galatasaray şampiyonluğun şifresi
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