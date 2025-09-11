Kerem Demirbay, İlkay Gündoğan için TRT röportajında ''götü başı oynamıyor'' dedi, ortalık karıştı

Eyüpspor futbolcusu Kerem Demirbay, TRT Spor'a verdiği röportaj sırasında İlkay Gündoğan için "çok delikanlı bir adamdır. Tam bir ağabey. G*tü başı ayrı oynayan bir insan değil" ifadelerini kullandı...

Galatasaray'da 2 sezon forma giydikten sonra ve Eyüpspor'a transfer olan Kerem Demirbay TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kerem Demirbay Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan ile ilgili konuşurken "İlkay abiyi anlatmak benim haddim değil. Manchester City, Barcelona yapmış biri. Çok delikanlı biridir. Götü başı ayrı oynayan biri değildir" ifadelerini kullandı.