Mertens'e vatandaşlık veriliyor

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Drişes Mertens için eski takımı ve efsanesi olduğu Napoli'nin büyük bir jest hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'a transfer olmadan önce Napoli'de efsaneleşen Dries Mertens'e hayatı boyunca unutamayacağı cinsten bir tören düzenlenecek. Napoli Belediye Meclisi Üyesi Salvatore Flocco, 6 Haziran Cuma günü Dries Mertens’e fahri Napoli vatandaşlığı verileceğini açıkladı. Mertens için özel bir tören düzenleyecek Napoli Belediyesi, Mertens'i onurlandırıp vatandaşlığını takdim edecek.