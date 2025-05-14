Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Osimhen iddiası

A Milli Futbol takımımızın ve Beşiktaş'ın eski golcüsü olan ve şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Nihat Kahveci, Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen transferi ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Eski futbolcu Nihat Kahveci, Haber Global ekranlarında katıldığı programda Süper Lig hakkındaki görüşlerini aktardı. Kahveci, Victor Osimhen'in gelecek sezon Türkiye'de oynama ihtimali hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin Osimhen'i transfer etmek istediğine dair iddiayı "Osimhen kalırsa bana sürpriz olur. 'Masada Fenerbahçe var' diyorlar. Benim gördüğüm Osimhen, Fenerbahçe'ye gitmez." yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle oldu:

"Osimhen fenerbahçe'ye giderse de 700 bin tweetin tersini de yaşar. Burada ortam da budur, bence gitmez Fenerbahçe'ye. Gelirken bir şok yaşanmıştı. Osimhen'i seneye Fenerbahçe formasıyla görürsek futbol tarihinin en büyük şoku yaşanır bence. Fenerbahçe 75 milyon Euro bonservis parasını bulur mu? Bulur. Osimhen'e yıllık 20 milyon Euro verir mi? Verir. Benim görüşüm Galatasaray'la ilgili bu kadar konuşan, sevilen Osimhen'in bunlar olmasına rağmen Fenerbahçe formasını giyip, Süper Lig'de oynama ihtimalini yüzde 0.001 olarak görüyorum. Bu sıfırları da çoğaltabilirim. O 01'i de bırakıyorum bizim hiç tahmin etmediğimiz oyuncular, tahmin etmediğimiz yerlere gittiği için."