Okan Buruk Osimhen için kararını verdi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in ne zaman süre alacağı merak edilirken, Okan Buruk'un kararını verdiği iddia edildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Fatih Karagümrük karşısında yedek kulübesinde başlayacağı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, izin yapmadan 10 gündür Kemerburgaz'da çift antrenman yapan Victor Osimhen, Gaziantep'e götürülmedi. Takım ile kamp dönemi geçirmeyen ve Okan Buruk'un verdiği programı bireysel olarak uygulayan yıldız oyuncu, aradaki açığı da kapatıyor.

Haberde, Süper Lig'in ikinci haftasında 15 Ağustos Cuma günü oynanacak Karagümrük maçını hedef olarak belirleyen Osimhen, bu hafta kadroya alınacağı öne sürüldü. Barış Alper Yılmaz'la maça başlamayı planlayan Okan Buruk, 26 yaşındaki forvete ikinci yarıda şans verecek.

Nijeryalı golcü, ilk 11 için Kayseri deplasmanını bekleyecek.

