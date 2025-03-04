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  5. Okan Buruk'tan canlı yayında çarpıcı açıklama ''İstifa diyen Fenerbahçelidir!''

Okan Buruk'tan canlı yayında çarpıcı açıklama ''İstifa diyen Fenerbahçelidir!''

Okan Buruk'tan canlı yayında çarpıcı açıklama ''İstifa diyen Fenerbahçelidir!''
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Trendyol Süper Lig'te galibiyet serisi sona eren ve son olarak bu hafta da Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e düşen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'te bu hafta Kasımpaşa ile berabere kalan ve Fenerbahçe ile olan puan farkı 4’e düşen Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk TV100 ekranlarında eleştirilere yanıt verdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satırbaşları:

"Galatasaray olarak son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar.

Krizde falan değiliz. Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde. Ocak'tan beri 17 maç oynayınca yorulduk. Mental açıdan hırpalandık. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Çok maç oynamaktan doğru dürüst taktik idmanı yapamıyorduk. Artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık.

Biz geçen sezon aynı dönemde 2 puan öndeymişiz. Şimdi bakın 4 puan öndeyiz. Avantaj da bizde. Bakın Kasımpaşa'ya geçen sene daha kötü oynamışız. Kazanmışız. Futbolda böyle inişler çıkışlar var. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde durumumuz belli. Başarısız değiliz.

Sosyal medyada aleyhime açılan 'Okan Buruk istifa' hashtaglerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın. Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları göreceğiz."

Etiketler Galatasaray Galatasaray istifa Okan Buruk Fenerbahçe istifa çağrısı
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