  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho açıklaması

Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho açıklaması

Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho açıklaması
Güncelleme:

Süper Lig'te ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho için "bütün sezon ağladı, hala da devam ediyor" diyerek Mourinho'ya bu yüzden "Crying One" dediğini ifade etti.

Galatasaray Süper Lig'te sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında çarpıcı açıklamalara imzasını attı.

Canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunan Buruk, en çok merak edilen konulardan olan Osimhen için de sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin etkisinin çok olduğunu belirten Okan Buruk, bu yıl Süper Lig'te Galatasaray'ı yenen tek takım olan Beşiktaş mağlubiyetinin ise kendilerini etkilemediğini söyledi.

Ancak canlı yayına asıl Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamalar damgasını vurdu.

Okan Buruk, iç sahadaki Fenerbahçe derbisi sonrasında Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi. Mourinho'nun kendisine 'Maymun gibi zıplıyordu' dediğini hatırlatan Buruk, "Sen bana maymun dersen ben de 'Crying one' derim. Çünkü bütün sezon ağladı. Hâlâ devam ediyor. O yüzden o lakap çok oturdu bence." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer...Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer...Trendyol Süper Lig

 

text-ad
Etiketler Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Jose Mourinho trendyol süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da zincirleme kabus! TEM otoyolu otomobil mezarlığına döndü! İstanbul'da zincirleme kabus! TEM otoyolu otomobil mezarlığına döndü! İstanbul'da güpegündüz milyonluk silahlı gasp kamerada! İstanbul'da güpegündüz milyonluk silahlı gasp kamerada! Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin en güçlü 5 nedeni belli oldu! Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin en güçlü 5 nedeni belli oldu! İBB soruşturmasında etkin pişmanlık tahliyesi daha İBB soruşturmasında etkin pişmanlık tahliyesi daha Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer... Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer... Potada Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe İstanbul'u sarı-laciverte boyadı Potada Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe İstanbul'u sarı-laciverte boyadı Rekor üstüne rekor kırdıktan sonra eriyip giden altın fiyatları için olay olacak tahmin Rekor üstüne rekor kırdıktan sonra eriyip giden altın fiyatları için olay olacak tahmin Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada! Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada! Fenerbahçe'nin yardımcı antrenöründen çırılçıplak şampiyonluk paylaşımı Fenerbahçe'nin yardımcı antrenöründen çırılçıplak şampiyonluk paylaşımı Polisin ''dur'' ihtarından kaçtı, saatlerce polisle çatıştı! Polisin ''dur'' ihtarından kaçtı, saatlerce polisle çatıştı!
En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı Esra Erol'da aranan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu! Esra Erol'da aranan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu! Türkiye'nin en seçkin birliği binlerce metre yüksekte tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye'nin en seçkin birliği binlerce metre yüksekte tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi PKK'lı teröristler için anmaya izin vermeyen valinin yeni görevi belli oldu PKK'lı teröristler için anmaya izin vermeyen valinin yeni görevi belli oldu Türkiye'nin büyüleyen 20 bin yıllık buzullarına turist akını başladı Türkiye'nin büyüleyen 20 bin yıllık buzullarına turist akını başladı İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü'' İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü'' Artık vize başvurusu yapan herkesin sosyal medyası incelenecek! Artık vize başvurusu yapan herkesin sosyal medyası incelenecek! Dikkat! Emekli, malullük maaşı ölüm aylığı alamayabilirsiniz! Dikkat! Emekli, malullük maaşı ölüm aylığı alamayabilirsiniz! Bu tuzağa düşmemek elde değil: Sadece 9 TL ödeyip binlerce TL'lik borç sahibi oldu! Bu tuzağa düşmemek elde değil: Sadece 9 TL ödeyip binlerce TL'lik borç sahibi oldu!