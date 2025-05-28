Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho açıklaması

Süper Lig'te ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho için "bütün sezon ağladı, hala da devam ediyor" diyerek Mourinho'ya bu yüzden "Crying One" dediğini ifade etti.

Galatasaray Süper Lig'te sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında çarpıcı açıklamalara imzasını attı.

Canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunan Buruk, en çok merak edilen konulardan olan Osimhen için de sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin etkisinin çok olduğunu belirten Okan Buruk, bu yıl Süper Lig'te Galatasaray'ı yenen tek takım olan Beşiktaş mağlubiyetinin ise kendilerini etkilemediğini söyledi.

Ancak canlı yayına asıl Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamalar damgasını vurdu.

Okan Buruk, iç sahadaki Fenerbahçe derbisi sonrasında Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi. Mourinho'nun kendisine 'Maymun gibi zıplıyordu' dediğini hatırlatan Buruk, "Sen bana maymun dersen ben de 'Crying one' derim. Çünkü bütün sezon ağladı. Hâlâ devam ediyor. O yüzden o lakap çok oturdu bence." ifadelerini kullandı.