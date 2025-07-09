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  5. Milli yıldız Beşiktaş yolunda! İmza an meselesi

Orkun Kökçü Beşiktaş yolunda! İmza an meselesi

Orkun Kökçü Beşiktaş yolunda! İmza an meselesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son 2-3 gündür Orkun Kökçü üzerinde yoğunlaşmış durumda. Başkan Serdal Adalı bizzat Portekiz'e giderek Benfica kulübü ile yüz yüze görüşüp teklifini iletti. Orkun Kökçü ile de görüşen Adalı, bu transferden oldukça umutlu ve bitirmeye yakın görünüyor.

Milli futbolcu için konuşulan rakam ise Beşiktaş açısından tarihi bir rakam olacak. 2 günlük görüşmelerin sonunda, içinde zorunlu satın alması 30 milyon Euro'yu bulan, 1 yılı kiralık 5 yıllık sözleşme üzerinde yoğunlaşıldığı öğrenildi. Bu transferin en geç önümüzdeki haftaya kadar neticelendirilmesi hedefleniyor.

KAMPTA TEMPO YÜKSELİYOR

Beşiktaş kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürürken, tempo da her geçen gün yükseliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kondisyon ve taktik idmanları bir arada yapıyor. Kampın 6'ncı gününde gerçekleştirilen sabah idmanı kondisyon ve streching hareketleriyle başladı. Yaklaşık 20 dakikalık tempodan sonra taktik çalışmaya geçen siyah beyazlılar, iki bölüm halinde hücum organizasyonu çalışıp, çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Avusturya kampının ilk hazırlık maçını yarın TSİ 20.00'de St. Pölten ile yapacak.

 

DHA

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Orkun Kökçü transfer
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