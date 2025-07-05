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Osimhen'den İzmir'e uluslararası yardım çağrısı

Osimhen'den İzmir'e uluslararası yardım çağrısı
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Geçen sene Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve yeni sezon için hala sarı-kırmızılı takıma ya da başka bir takıma transferi konusu netlik kazanmayan Victor Osimhen, İzmir'de çıkan orman yangınları ile ilgili uluslararası yardım çağrısı yaptı.

2024-25 sezonunu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Victor Osimhen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de çıkan orman yangınları ile ilgili uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Nijeryalı yıldızın yaptığı paylaşımda, "Şu anda Türkiye'nin İzmir bölgesinde yıkıcı orman yangınlarıyla karşı karşıyayız. Bu yangınlar evleri, doğal yaşam alanlarını ve binlerce insanın hayatını tehdit ediyor. Yerel itfaiye ekipleri yorulmadan çalışıyor, ancak yangınların ölçeği ve yoğunluğu mevcut kaynaklarımızı aştı. Komşularımızı, uluslararası müttefiklerimizi ve Avrupa topluluğunu bu kriz zamanında yanımızda durmaya acilen çağırıyoruz. Havadan yangın söndürme desteğine (hava tankerleri, helikopterler), yangın söndürme personeline ve acil durum ekipmanlarına ihtiyacımız var. Zaman kritik. Daha fazla yıkımı ve can kaybını önlemek için her saat önemlidir. Uluslararası dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Yalnız değiliz ve birlikte bu felaketin üstesinden gelebiliriz. Lütfen İzmir'i korumamıza yardım edin" ifadeleri yer aldı.

Geçen sene Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve yeni sezon için hala sarı-kırmızılı takıma ya da başka bir takıma transferi konusu netlik kazanmayan Victor Osimhen, İzmir'de çıkan orman yangınları ile ilgili uluslararası yardım çağrısı yaptı.

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Etiketler Galatasaray osimhen Victor Osimhen transfer izmir yangın Galatasaray
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