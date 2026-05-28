  5. Quaresma'dan yılllar sonra gelen Beşiktaş itirafı; taraftar inanamadı!

Beşiktaş'ın efsane yıldızı Ricardo Quaresma, 2010 yılındaki ilk transfer sürecine dair yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuşan Portekizli futbolcu, "Avrupa'da kalmak istiyordum, Türkiye'yi tanımadığım için Beşiktaş'a gelmek istememiştim" dedi.

Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdıran Portekizli eski yıldız Ricardo Quaresma, yıllar sonra çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Haber3.com spor servisinin derlediği bilgilere göre; Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalına özel bir röportaj veren efsane isim, 2010 yılında gerçekleşen ilk transfer sürecinde yaşanan bilinmeyenleri tüm şeffaflığıyla paylaştı.

"Kariyerime Avrupa'da Devam Etmek İstiyordum"

Sözlerine, Beşiktaş'a geliş sürecinde yaşadığı tereddütleri anlatarak başlayan Quaresma, o dönem Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Portekizli yıldız, "Sanırım bunu daha önce hiçbir yerde söylemedim. 2010 yılında Beşiktaş'a ilk transfer olduğum dönemde aslında gelmek istemiyordum. Kulübün büyüklüğünü biliyordum ancak ülkeyi ve Türk kültürünü hiç tanımıyordum. Hedefim kariyerime Avrupa'da devam etmekti." diyerek samimi bir itirafta bulundu.

Fikrini Değiştiren İki Olay: Başkanın İkna Çabası ve Taraftar

Avrupa'da kalma planları yaparken dönemin Beşiktaş başkanıyla yaptığı görüşmenin hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Quaresma, Türkiye'ye ayak bastığı ilk anı unutamadığını söyledi.
Kariyerindeki bu büyük kırılma anını anlatan yıldız isim, "Başkan benimle çok etkili bir konuşma yaptı ve Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu, Türk kültürünün sıcaklığını anlamamı sağladı. Bu benim düşünce yapımı tamamen değiştirdi. İstanbul'a gelip o meşhur havaalanı karşılamasındaki muazzam kalabalığı gördüğümde kendi kendime, 'İşte evimdeyim' dedim. O an, bu taraftar için sahada her şeyimi vermem gerektiğini anladım. Bugün gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; Beşiktaş benim hayatımdaki en büyük aşklarımdan biri." ifadelerini kullandı.

"Kaderden Kaçılmaz: Porto Forması Giyerken Adımı Haykırdılar"

Röportajın en duygusal anlarından biri ise Quaresma'nın Porto formasıyla Beşiktaş'a karşı oynadığı maçı hatırlaması oldu. Beşiktaş taraftarının büyüklüğünü ilk kez o gün anladığını belirten Portekizli yıldız, o efsanevi anıyı şu sözlerle paylaştı:

"Beşiktaş - Porto maçının son dakikalarında golü atarak maçı 1-0 kazanmamızı sağlamıştım. O gün sahada harikalar yarattım. Ancak beni asıl şaşkına çeviren şey, maç bittiğinde tüm stadyumun benim adımı haykırmaya başlamasıydı. Porto oyuncusu olmama rağmen rakip taraftarın bana bu sevgiyi göstermesi normal bir şey değildi. Maç sonunda tünele girerken Beşiktaşlı bir görevli formamı taraftarlara vermemi rica etti. Formayı verdiğim an tüm stadyum ismimi tezahürat etmeye başladı. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyordum ve inanılmaz etkilenmiştim. O gün anladım ki, gerçek şu: Kaderden kaçılmaz."

