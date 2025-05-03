''Rosier'in cinsel yönelimi farklıydı''

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan gönderilen savunma oyuncusu Valentin Rosier'in Beşiktaş'ın efsane ismi Samet Aybaba'ya yönelik çok ağır eleştirileri tartışılırken eski Beşiktaş Şube Sorumlusu Celal Kolot'un yaptığı "Cinsel yönelimi farklıydı" açıklaması spor gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz yıl yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak İspanyol ekibi Leganés'e transfer olan Fransız savunma oyuncusu Valentin Rosier, Siyah-Beyazlı ekibin efsane ismi Samet Aybaba'yı hedef alan açıklamalara imza atmıştı.

Siyah-beyazlı camia Rosier'in Samet Aybaba'ya yönelik sert çıkışını tartışırken Beşiktaş'ın eski şube sorumlusu Celal Kolot "Rosier'in cinsel yönelimleri farklıydı ve bunu bir noktada aşırı gösterir hâle geldi. Bunu bir değil birkaç yetkiliden dinledim. Bence gönderilmesinde bu durum çok önemli bir faktör oldu" dedi.

Kolot'un Radyospor'a yaptığı bu açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.