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Sadettin Saran, Fenerbahçe'ye başkan adayı oldu

Sadettin Saran, Fenerbahçe'ye başkan adayı oldu
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Fenerbahçe'de Eylül ayında yapılacak olağanüstü kongre öncesinde e Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı için resmen aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de kongre üyeleri seçimli olağanüstü genel kurul yapılması için topladığı imzaları kulübe vermeye hazırlanırken yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç'un aday olması beklenen seçim öncesi açıklama yapan iş insanı Sadettin Saran, yapılacak ilk kongrede başkan adayı olacağını açıkladı.

Hatırlanacağı gibi 11 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna hasret kalan sarı-lacivertli taraftarların sosyal medya hesabından gönderdikleri yorumlara yanıt veren ve bir önceki seçimlerde Ali Koç'un lehine adaylıktan çekilen ünlü iş insanı Sadettin Saran,  bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim" yorumuna "Olacağım" yanıtını vermişti.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'dan adaylığı için resmi açıklama bugün geldi. Sadett Saran Fenerbahçe Kulübü Başkan Adaylığı ve "olağanüstü kongre imza kampanyası" hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yanı sıra Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp da daha önce adaylıklarını ilan etmişti.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın açıklaması şöyle:

Büyük Fenerbahçe Ailesine ve Değerli Kamuoyuna,

Son aylarda kulübümüzde yaşanan gelişmeleri, bizler de tüm Fenerbahçeliler gibi yakından takip ediyoruz.

Bugüne kadar düşünce ve duruşumuz bizi yakından takip eden herkes tarafından net olarak bilinse de geldiğimiz noktada, artık görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla da paylaşma zamanı geldiğine inanıyoruz.

Değerli Fenerbahçeliler,

Hepimizin bildiği gibi, Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil; tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Bu çerçevede, son dönemde camiamızda yükselen memnuniyetsizlik duygusunun bir yansıması olarak başlatılan “olağanüstü kongre imza kampanyası”, her Fenerbahçelinin saygı duyduğu bir demokratik haktır ve öyle de değerlendirilmektedir.

Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple, biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık.

İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur:

Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz.

Hiçbir Fenerbahçelinin bu konuda en ufak bir tereddütünün olmamasını rica ederim.

Saygılarımla,

Sadettin Saran

 

İşte Saran'ın o paylaşımı:

Kayserispor ile kendi sahasında 3-3 berabere kalarak, Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bir önceki seçimlerde Ali Koç lehine adaylıktan çekilen ünlü iş insanı Sadettin Saran bir sonraki seçimlerde aday olacağını açıkladı.

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe sadettin saran başkanlık fenerbahçe başkanı fenerbahçe başkan adayı
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