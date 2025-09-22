Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Başkanlığı'nda son durum: ''İlk kararı Ankara verecek''

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda sarı-lacivertli camianın 38'inci başkanı seçilen Sadettin Saran'ın, Tuttur.com'un da sahibi olması nedeniyle başlayan "başkan olamaz" tartışmalarında kamuoyundaki "TFF reddedecek, UEFA ve FIFA kabul etmez" söylemleriyle ilgili olarak gazeteci Tahir Kum "Şu an federasyonluk bir durum yok! Önce Ankara karar verecek" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç ile başkanlık için yarışan Sadettin Saran 257 oy farkıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 38’inci başkanı seçilmişti.

24 bin 732 üyenin oy kullandığı seçimde Sadettin Saran 12 bin 325 oy almış, Ali Koç ise 12 bin 68 oy almıştı. Oylamada 204 oy ise geçersiz sayılmıştı.

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Başkanı seçilmesinin ardından ise kamuoyunda Sadettin Saran'ın Tuttur.com'un sahibi olduğu gerekçesiyle dün Fenerbahçe Başkanı olamayacağı iddia edilmişti.

Gazeteci Tahir Kum: "Kararı Ankara verecek"

Tartışmalar devam ederken son gelişmeyi gazeteci Tahir Kum aktardı.

Fenerbahçe'nin 38'inci başkanı seçilen Sadettin Saran konusunda asıl kararın Spor Toto Teşkilatı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vereceğini belirten Tahir Kum "Şu an federasyonluk bir durum yok! Önce Ankara karar verecek" dedi.

İşte Kum'un sosyal medya X platformunadn yaptığı o açıklama:

"Sn. Sadettin Saran meselesinde durum şu….

ŞUAN FEDERASYONLUK BİR DURUM YOK !

Sn Saran ve yönetim kurulu henüz mazbatayı almadığından ve TFF’ye de kayıt yaptırmadığından şu an için ne TFF’nin bağlısı ne de FIFA ve UEFA’nın… Kulüp seçimli genel kurul kararını ve futbol a.ş yönetim kurulu kararını TFF’ye ibraz edip kayıt yaptırana kadar TFF , Saranla ilgili herhangi bir işlem yapamaz. Bu sebeple TFF’nin şu an için bir Saran gündemi yok..

ÖNCE ANKARA KARAR VERECEK

Saranla ilgili asıl kararı Ankara verecek Spor Toto Teşkilatı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Fenerbahçe yönetimi kanun gereği 30 gün içinde bakanlığa tescilini yaptırmak zorunda Burada mevcut şartlarda (Saran - bahis bağından dolayı) mevcut yönetimin mevzuata göre tescil yaptıramayacağını gösteriyor. Önce orası tescil edecek ki top sonra TFF’ye, UEFA’ya, FİFA’ya geçsin… Asıl mesele TFF’nin ne diyeceğinden çok Ankara’nın ne diyeceğinde…

Asıl mesele Saran - bahis bağının kopup kopmamasında Buna çözüm bulunursa her şey hallolmuş olur Bulunmazsa o zaman mevcut yönetim bakanliga kaydını yaptıramamış olur Bu durumda yönetim düşer"

Sadettin Saran "kazansa da başkan olmamaz" iddiasına bu yanıtı vermişti

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada Tuttur hisselerinin devri için başvuruda bulunduklarını ve onaylanacağına inandığını söylemişti.

Sadettin Saran, "Eğer bir şekilde kötü niyetle kabul edilmezse, şirketi kapatırım” diyerek, Tuttur hisselerinin devri gerçekleşmezse göreve gelmesi halinde şirketi tamamen kapatacağını duyurdu.

Candaş Tolga Işık: "Tuttur operasyonu tamamen askıya alındı"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Saran Holding hukukçularının "hem Türkiye'de hem de UEFA ve FIFA nezdinde gerekli tüm etik ve hukuki adımları atmaya hazır olduklarını tebliğ ettiklerini" duyurmuş "Saran Holding tarafıyla konuştum. UEFA ve FIFA tarafı bahis işinde çok net bir şekilde iyi niyet arıyor. Saran dün sayım başlamadan Tuttur operasyonunu tamamen askıya aldı. Hukukçuları hem Türkiye'de hem de UEFA ve FIFA nezdinde gerekli tüm etik ve hukuki adımları atmaya hazır olduklarını tebliğ ettiler. Kaldı ki Spor Toto ve Saran arasında Tuttur'un geri alınmasıyla ilgili Danıştay'da yürüyen davadan da Saran devlet lehine çekilmeye hazır. Zaten bu durumda ortada bir lisans da kalmıyor demişti.