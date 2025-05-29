Sinan Engin Solskjaer için resti çekti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yöneticisi Sinan Engin katıldığı spor programında, Beşiktaş'ın sezon ortasında takımın başına getirdiği Ole Gunnar Solskjaer'i hedef alarak "tam bir hayal kırıklığı, tam bir memur antrenör" ifadlerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş teknik adamı Ole Gunnar Solskjaer'e sert sözlerle yüklendi.

Asist Analiz Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Sinan Engin, Norveçli teknik adamın hayal kırıklığı olduğunu öne sürdü.

Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu öne süren Engin, Ole Gunnar Solskjaer'e "Solskjaer bir hayal kırıklığı. Tam bir memur antrenör olmuş. Beyefendi, rakipleri tebrik ediyor maçtan sonra... Beşiktaş taraftarları böyle şeylere alışık değil. Birisi Solskjaer'e Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş'a geldiğini anlatmalı" sözleriyle yüklendi.