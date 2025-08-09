Süper Lig yine gergin başladı: ''Biz zaten yokuz! Biz yancı bile değiliz''

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-0 yendi. Hakemlere tepki gösteren Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz, ''Tiyatro resmen! Ben bir şey konuşmak istemiyorum. Her şey ortada. Bir şey söyleyince de bir şey değiştiremiyoruz.'' dedi.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. 

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Galatasaray maçıyla ilgili EKOL TV'ye açıklamalarda bulundu.

Memik Yılmaz, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

Yılmaz, "Ben konuşmak istemiyorum, hep aynı şeyleri söylüyoruz. Tiyatro resmen! Ben bir şey konuşmak istemiyorum. Her şey ortada. Bir şey söyleyince de bir şey değiştiremiyoruz. Biz de kötüyüz, ilk maçımız, son yılın şampiyonuna karşı oynuyoruz. İlk dakika, 30. saniye, meydanda pozisyon! Ben demiyorum, ben çok bilmiyorum. Konuşmak istemiyorum! Bir şey değiştiremiyoruz. Gerçekten yazık! Biz zaten yokuz! Biz yancı bile değiliz, oyuncu yerine konulmuyoruz biz!" dedi.

Stadyumun zemini için büyük takımlarla çalışan firmalarla çalıştıklarını ancak zemini düzeltemediklerini söyleyen Memik Yılmaz, "Çok sıcak. Üstünü açtığımızda çim kuruyacak, kuruma derecesinde. Aynı sıkıntıyı antrenman sahalarında da yaşıyoruz. Daha geçen sene büyük bir rakam harcadık ve saha yaptık. O da aynıydı. Hava sıcaklığından dolayı çözüm bulamıyoruz." diye konuştu.

Memik Yılmaz, son olarak, "Türk futbolu adına şunu istiyorum: Ben kimsenin hakkını yememeyeyim, kimse benim hakkımı yemesin." dedi.

