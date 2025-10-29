Süper Lig'de düdük çalan bahisçi hakemlerin karnesi ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynayan hakemlerin isimlerini duyurmasının ardından bu hakemlerin Süper Lig'de yönettiği maçlarda aldığı kararlar ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun pazartesi günü basın toplantınsında açıkladığı, bahis oynayan hakemlerin isimleri belli oldu.

7 Üst Klasman Hakemi, 15 Üst Klasman Yardımcı Hakemi, 35 Klasman Hakemi ve 95 Klasman Yardımcı Hakemi olmak üzere toplamda 152 hakem futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

PFDK'ya sevk edilen hakemler arasında üst klasman hakemi Zorbay Küçük de yer aldı. Diğer üst klasman hakemleri ise Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun.

Sabah gazetesinin haberine göre; 7 hakemin yönettiği maçlardaki önemli kararları şu şekilde:

Zorbay Küçük: Bu sezon toplamda 9 maç yönetti. 40 sarı, 1 kırmızı kart gösterirken 3 kez de penaltı verdi.

Yunus Dursun: Bu sezon 3 maçta 15 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. 3 kez de beyaz noktayı gösterdi.

Seyfettin Alper Yılmaz: Bu sezon 4 maça çıkıp 17 sarı kart kararı verdi.

Melih Kurt: 5 karşılaşma yönetirken 22 sarı ve 2 penaltı kararı verdi.

Mehmet Ali Özer: Bu sezon 3 müsabakada 16 sarı kart ve 1 penaltı verdi.

Egemen Artun: 4 maçta 18 sarı kart ve 1 penaltı gösterdi.

Muhammed Selim Özbek: 3 maç yönetti.

SADECE HAKEMLER İNCELENMEYECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis oynayan hakemlere yönelik başlattığı soruşturma sadece hakemlerle sınırlı kalmayacak. Hakemlerin akrabaları, yakınları ve futbol yöneticileri de bağlantıları inceleniyor. 3 bin 700 faal futbolcunun bağlantıları da araştırılacak.

330 BİN LİRA PARA CEZASI, 3 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS

Şimdi hem TFF, hem de Başsavcılık soruşturma yürütüyor. Yasadışı bahis oynayanlara 330 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Oynatan ve yer sağlayanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve adli para cezası var. Para transferine aracılık edenlere için ise 3 ile 5 yıl cezası isteniyor.

