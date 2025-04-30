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Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden (TFF) açıklanan Hukuk Müşavirliği’nce 29.04.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkler şöyle:

Beşiktaş Kulübü’nün 25.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor Kulübü antrenörü Mehmet Bülent Albayrak’ın 26.04.2025 tarihinde oynanan Sivasspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bodrum FK Kulübü’nün 26.04.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Samsunspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bodrum FK Kulübü idarecisi Selahattin Polat’ın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve 'Hakareti ve tehdidi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 29.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Bodrum FK Kulübü idarecisi Onur Talay’ın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve 'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 29.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Bodrum FK Kulübü Yardımcı Antrenörü Jose Miguel Real Teixeira’nın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve 'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Bodrum FK Kulübü görevlisi Caner Tuna’nın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, 'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve 'Hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 29.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Bodrum FK Kulübü görevlisi İsmail Erdoğan’ın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve 'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 29.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Bodrum FK Kulübü görevlisi Ömer Özmenteş’in aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün 26.04.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Papa Alioune Ndiaye’nin aynı müsabakadaki 'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 29.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 26.04.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Burak Çağlan Kızılhan’ın aynı müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü’nün 27.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve 'Usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü Antrenörü Osman Demir’in 27.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 28.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eyüpspor Kulübü Antrenörü Arda Turan’ın 27.04.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü’nün 27.04.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

İHA

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Etiketler PFDK pfdk sevkleri TFF Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray süper lig
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