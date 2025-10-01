  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'te deprem: Tam 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'te deprem: Tam 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'te deprem: Tam 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 11 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Trabzonspor, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kocaelispor: 'çirkin ve kötü tezahüratı'
- Galatasaray, Gaziantep FK, Kayserispor, Kocaelispor: 'saha olayları'
- Gaziantep FK: 'talimatlara aykırı hareketi'
- Antalyaspor: '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi'
- Başakşehir Kulübü ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle ayrı ayrı Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
- Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
- Kayserispor Kulübü idarecisi olarak akredite edilen Mustafa Baki Ersoy'un 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve 'tehdidi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 30.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
- Gençlerbirliği Kulübü futbolcusu Franco Daryl Tongya Heubang ile Sekou Koita'nın Kayserispor müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle ayrı ayrı disipline gönderildi.

İHA

text-ad
Etiketler TFF PFDK süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da denizde oluşan dev hortum büyük korkuya yol açtı Hatay'da denizde oluşan dev hortum büyük korkuya yol açtı Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Polise ''evde ölü buldum'' demişti, katil kendisi çıktı! Polise ''evde ölü buldum'' demişti, katil kendisi çıktı! Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü versiyonu havada! Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü versiyonu havada! Trafikteki tartışma sonrası camına taş atılan sürücü, aracıyla bir kişiyi ezdi! Trafikteki tartışma sonrası camına taş atılan sürücü, aracıyla bir kişiyi ezdi! Çalışan anne babaların doğum izin süreleri değişiyor! Çalışan anne babaların doğum izin süreleri değişiyor! 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! Galatasaray, dünya devi Liverpool'u İstanbul'da devirdi! Galatasaray, dünya devi Liverpool'u İstanbul'da devirdi!
Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Ekim'de doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Ekim'de doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? İstanbul'da markette bir kadına yumruklu saldırı: Saldırı anı kamerada! İstanbul'da markette bir kadına yumruklu saldırı: Saldırı anı kamerada! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! Yeni ayda ilk zam haberi akaryakıtta: Bu gece yarısı 1 TL zam var! Yeni ayda ilk zam haberi akaryakıtta: Bu gece yarısı 1 TL zam var! 154'er yıl hapis cezası istenen fenomen çiftten mahkemede gözyaşları içinde savunma 154'er yıl hapis cezası istenen fenomen çiftten mahkemede gözyaşları içinde savunma Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Hava sıcaklıkları daha da düşecek, gök gürültülü sağanaklar geliyor! Hava sıcaklıkları daha da düşecek, gök gürültülü sağanaklar geliyor! İstanbul'da esrarengiz cinayet: Polis yelekli bir kişiyi öldürüp kaçtılar! İstanbul'da esrarengiz cinayet: Polis yelekli bir kişiyi öldürüp kaçtılar! MİT'ten kişisel verilerimizi çalıp yurt dışına aktaran şebekeye operasyon! MİT'ten kişisel verilerimizi çalıp yurt dışına aktaran şebekeye operasyon!